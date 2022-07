Iga Swiatek laat zich na ongekende reeks voor eigen publiek verrassen

Iga Swiatek is er in Warschau niet in geslaagd de halve eindstrijd te bereiken. De Poolse nummer 1 van de wereld liet zich voor eigen publiek verrassen door de Française Caroline Garcia, die de 45e plek inneemt in de mondiale ranking. Het werd 6-1, 1-6 en 6-4.