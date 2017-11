Ierland houdt de nul in Denemarken

Het wordt nog een hele klus voor Denemarken om het WK van volgend jaar zomer in Rusland te bereiken. Voor eigen publiek in Kopenhagen bleef de ploeg vanavond tegen Ierland steken op een gelijkspel (0-0). Dinsdag treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor een tweede en beslissend duel in de play-offs.