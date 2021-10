Iedereen praat al over Spaans talent Gavi (17), door Barcelona ooit op illegale wijze weggehaald uit Sevilla

EK baanwielrennen Oranje feestje op slotdag: Hoogland troeft Lavreysen af, Havik en Van Schip winnen koppel­koers

9 oktober Jeffrey Hoogland heeft in het Zwitserse Grenchen de Europese titel keirin veroverd. De Nederlander versloeg in de finale onder anderen zijn eeuwige rivaal en landgenoot Harrie Lavreysen, die er niet aan te pas kwam en buiten de medailles belandde. Op de koppelkoers was er EK-goud voor Yoeri Havik en Jan Willem van Schip.