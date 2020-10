Iedereen klaagt of kraakt op Roland Garros

See you in court

Damir Dzumhur en Fernando Verdasco slepen Roland Garros voor de rechter. Woedend zijn ze dat ze niet mochten spelen na ‘valse’ positieve coronatests van Dzhumhurs coach en Verdasco zelf. ,,Ik heb hier zestien keer meegedaan”, brieste de Spanjaard. ,,En dan wordt er zo met mij omgegaan? Totaal respectloos.”