Iedereen heeft schuld bij Anderlecht, behalve ‘King Kompany’

Door Dennis van Bergen



Het zijn onwerkelijke beelden, zondagmiddag, na afloop van Anderlecht-Waasland Beveren. Voor het Constant Vanden Stockstadion staat een menigte die opvallende gelijkenissen vertoont met het wolkendek dat dan over de stad trekt. Dreigend, onheilspellend. Uitleg willen ze, de aanhangers van het Paars-wit, boos als ze zijn na wéér een pandoering. Want zo voelt de 0-0 van even ervoor. ,,We komen hieruit”, klinkt het later uit de mond van Philippe Sandler, een van de Nederlanders in Brusselse dienst.