Iedere F1-coureur droomt van heldenrol bij Ferrari: ‘Ik ga het daar wél maken’

Door Arjan Schouten



Zelfs de dromen van Ayrton Senna kleurden geregeld dieprood. ,,Ooit rijd ook ik in een Ferrari’’, riep de Braziliaanse racelegende, die zijn grootste successen behaalde bij McLaren, meer dan eens. Vlak voor zijn dood in 1994 zou hij zelfs nog om de tafel hebben gezeten met het Italiaanse raceteam, het kwam er niet meer van.



De drievoudige wereldkampioen was lang niet de enige grote coureur die hardop fantaseerde over de ­Scuderia, zoals Ferrari ook wel wordt genoemd. ,,Uiteindelijk wil iedere Formule 1-coureur een Ferrari besturen’’, liet Ferrari-topman Louis Camilleri optekenen toen zelfs Lewis Hamilton vorig jaar flirtte met de renstal.