Ié en Sensesi, in de Kuip kijken ze al glimlachend vooruit

De huurling van Lille is nog maar kort speler van Feyenoord, maar zijn entree mag rustig als geslaagd worden beschouwd. Tegen FC Utrecht verving hij halverwege Jan-Arie van der Heijden, donderdag tegen Hapoel Beer Sheva was hij basiskracht. Jaap Stam vertelde aspecten in zijn spel te hebben gezien waar Feyenoord behoefte aan had. Het grootste aspect? Snelheid.

Met Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps had de trainer al snelle backs tot zijn beschikking. Ié voegt daar dus nog wat sprintsnelheid aan toe. Het maakt dat de ploeg wat meer naar voren kan spelen zoals Stam altijd al van plan was. Zeker als straks ook de Argentijnse verdediger Marcos Senesi van San Lorenzo in de Kuip is gearriveerd.

Het Legioen bleef maar ‘Ié, Ié, Ié, Ié’ gillen. Toen de verdediger een schot blokte of het enige foutje van uitblinker Leroy Fer repareerde. De korte naam spoort al aan tot aanmoedigingen, maar het spel zeker ook.

Is Ié dan de verlosser achterin? Dat kan zomaar, in de eredivisie zijn meer spelers opgestaan die het elders niet konden maken. Aan de andere kant, in de Kuip weten ze dat te vroeg juichen ook tot de mogelijkheden behoort. Ié begon voor rust tegen Beer Sheva ook aan een solo over het hele veld op weg naar het doel van Setkus. Doe dat tegen Ajax, verspeel de bal en incasseer een tegentreffer en de heldenstatus is snel afgebrokkeld.

In de Kuip was zijn voorganger Jan-Arie van der Heijden ook even heel populair. Kijk hoe hij er nu op staat in Rotterdam. En vergeet de entree van jongens als Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat niet. Flitsend, maar snel ook weer uit het hart van de fans. Maar zelden zal een totaal onbekende zo snel in de armen zijn gesloten als Ié donderdag in de Kuip. De verlosser uit Guinee-Bissau met de Argentijnse spijkerharde Senesi in het centrum van de defensie, in de Kuip kijken ze opeens weer met een glimlach naar de komende weken.