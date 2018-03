Icardi wijst Inter met vier goals weg naar Champions League

Pedersen wint 1500 meter en helpt landgenoot Lorentzen

14:41 Sverre Lunde Pedersen heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk zijn tweede afstand gewonnen. Na de winst op de 5 kilometer gisteren was de Noor ook het snelst op de 1500 meter. In een rechtstreeks gevecht rekende hij af met Denis Joeskov, die de afstand dit seizoen alle 4 de keren dat hij aan de start stond had gewonnen.