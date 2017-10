Icardi beslist met hattrick opwindende Milanese derby

De winnende treffer viel pas in de laatste minuut. De aanvaller benutte een strafschop die was veroorzaakt door Ricardo Rodríguez.



Na een halfuur spelen bracht Icardi de ‘thuisploeg’ al op voorsprong. Na de gelijkmaker van Suso, sloeg de Argentijn opnieuw toe. Negen minuten voor tijd leek Milan nog een punt aan de derby over te houden dankzij een treffer van Giacomo Boneventura. Maar het was Icardi, die nog een applauswissel kreeg in blessuretijd, die het laatste woord had in de 171ste editie van de Derby della Madonnina.



Inter kwam dankzij de zwaarbevochten zege als nummer twee op 22 punten, twee minder dan Napoli. De standvastige koploper won gisteren ook het achtste competitieduel. Napoli was in Rome met 1-0 te sterk voor AS Roma. De enige treffer viel na 20 minuten. Lorenzo Insigne was de maker. Bij AS Roma ontbrak de geblesseerde Kevin Strootman, Rick Karsdorp bleef op de bank.