Icardi 50, Werner 60 miljoen, de miljoenen vliegen de deur alweer uit

De coronacrisis zou een tijd voor bezinning zorgen. Ethisch zou het onverantwoord zijn voor clubs om nog veel geld neer te tellen voor spelers terwijl supporters door de crisis in financiële problemen zijn geraakt, riepen de experts. Maar het is pas begin juni en Mauro Icardi is al voor 50 miljoen door Paris Saint Germain overgenomen van Internazionale en Chelsea zou op het punt staan om Timo Werner voor 60 miljoen over te nemen van RB Leipzig.

Door Mikos Gouka



,,Supporters accepteren dat simpelweg niet meer. Het zou ook krankzinnig zijn,’’ zei zaakwaarnemer Rob Jansen eerder over het neerleggen van enorme transfersommen deze zomer. De Hagenaar legde uit hoe het deze zomer zou gaan werken. ,,Er komen twee markers zoals wij dat noemen. Daar rekenen andere clubs hun transfers omheen. Er gaat straks een speler van Ajax naar Atlético Madrid. Fictief verhaal hè, laat dat duidelijk zijn. Die speler vertegenwoordigde eerder een marktwaarde van vijftig miljoen, maar gaat nu voor circa 20 miljoen. Zo gaan andere clubs ook rekenen.’’

De marker, de eerste toptransfer in een zomer, moet dus als uitgangspunt dienen. Die zou dus lager moeten liggen dan wij de laatste jaren gewend waren als spelers als Griezmann, Neymar en Hazard van topclub wisselden.

Maar de bedragen voor Icardi en Werner liggen alvast hoog. De vraag is of ze nu toch lager liggen dan de marktwaarde die voor de coronacrisis op de schouders van deze spelers was geplakt. Zaakwaarnemers leggen afzonderlijk van elkaar uit dat dit nog een iets ander verhaal is dan het normale spel om miljoenentransfers. In beide gevallen lagen de transferbedragen immers al contractueel vast.

Clubs die voor zestig miljoen euro Timo Werner willen aanschaffen, moeten voor 15 juni toeslaan. Dan verloopt de clausule in het tot de zomer van 2023 lopende contract van de 24-jarige Duitse international. PSG moest Internazionale na het seizoen laten weten of Icardi in Parijs zou blijven en het transferbedrag stond vast.

Het probleem in deze: in beide gevallen dienden Paris Saint Germain en Chelsea dus rekening te houden met een datum in het contract. De clausule laten verlopen en pas later in de zomer een poging wagen om Icardi of Werner in te lijven, is uiteraard een risico. Het kan zijn dat de spelers dan alweer duurder zijn dan de bedragen die nu moeten worden neergeteld.

Wat het wel aantoont is dat PSG en Chelsea duidelijk niet in forse geldproblemen zijn geraakt door de coronacrisis. Van de steenrijke Fransen was dat al duidelijk. De Franse competitie werd niet eens uitgespeeld, maar PSG werd wel kampioen en griste de bijbehorende bedragen mee. Bovendien zit de topclub nog altijd in de Champions League, die in afgeslankte vorm zal worden uitgespeeld dit seizoen. Chelsea weet dat de miljoenen die nog ontbraken qua televisiegelden alsnog binnen zullen stromen want de Premier League word uitgespeeld. De ploeg zal de Champions League niet overleven na de 0-3 nederlaag thuis tegen Bayern München.

De Engelse topclub hield afgelopen zomer de hand noodgedwongen op de knip, maar zegde manager Frank Lampard wel toe dat hij mocht investeren als het licht weer op groen zou staan. Hakim Ziyech was de eerste miljoenentransfer, doelpuntenmachine Werner zou nummer twee moeten worden. Samen alweer zo’n 100 miljoen. Ethisch misschien onverantwoord en of Werner de beroemde ‘marker’ is, is dus ook zeer de vraag. Maar dat het grote geld langzaam aan weer gaat rollen in het voetbal, is duidelijk. Dankzij PSG en straks waarschijnlijk Chelsea.