Ibrahimovic staat voor terugkeer naar AC Milan

Analyse Crisis bij PSV: ploeg van Van Bommel zakt verder weg in moeras

7 november De crisis bij PSV wordt met de week ernstiger. De 4-1 afgang in Linz bewijst dat de ploeg van Mark van Bommel volledig vast zit. Wie of wat gaat de vrije val stoppen? ,,Het stapelt zich op, ja. Ik had dit ook niet verwacht,’’ zegt Van Bommel zelf.