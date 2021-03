Ibrahimovic snoert critici met ‘karate-assist’ de mond

Video Zlatan luistert rentree op met assist, Van 't Schip stunt tegen Spanje

26 maart In de groepen B, C, F, I en J werden vanavond de eerste kwalificatiewedstrijden gespeeld voor het WK 2022 in Qatar. Zlatan Ibrahimovic maakte na bijna vijf jaar zijn rentree bij Zweden. De superster was met een assist direct belangrijk in de 1-0 zege op Georgië. Naast Zweden wonnen ook Duitsland, Italië en Engeland hun eerste wedstrijd, terwijl Spanje punten morste tegen Griekenland.