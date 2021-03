Ibrahimovic na vijf jaar terug bij Zweden: ‘The return of the God’

Er gingen de laatste tijd al meerdere geruchten over een return van Ibrahimovic bij Zweden. Eind vorig jaar vertelde Ibrahimovic al dat hij dacht aan een terugkeer in de nationale ploeg. ,,Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim”, zei de oud-Ajacied toen. ,,Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd.” Andersson reisde toen direct naar Milaan voor een gesprek met de spits. Dit gesprek leidde ertoe dat Ibrahimovic nu deel uitmaakt van de selectie voor de interlands van eind deze maand.



De spits van AC Milan lijkt zich met deze oproep klaar te maken voor het komende EK dat in juni van start gaat. Zweden is ingedeeld in poule E met de landen Spanje, Slowakije en Polen. Op Twitter schreef Ibracadabra trots: ,,The return of the God”.