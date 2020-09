Ibrahimovic helpt AC Milan aan zege op Ierse dreumes Shamrock Rovers

Zlatan Ibrahimovic opende halverwege de eerste helft de score in het Tallaght Stadium, in het zuidwesten van de Ierse hoofdstad Dublin. De Turkse middenvelder Hakan Çalhanoğlu maakte halverwege de tweede helft de 0-2.



AC Milan neemt het volgende week donderdag in San Siro op tegen FK Bodø/Glimt in de derde voorronde van de Europa League. Bodø/Glimt won vanavond met 3-1 van Zalgiris Vilnius uit Litouwen en is koploper in de Noorse Elitserien met een doelsaldo van 62-19 na zeventien wedstrijden. De winnaar gaat door naar de play-offs op donderdag 1 oktober, wanneer de tickets voor de poulefase van de Europa League verdeeld worden.