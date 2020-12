Hyballa wacht meteen derby op tweede werkdag in Polen

Besseling herstelt zich in Dubai na matige start

15:58 Wil Besseling heeft zich op de tweede dag van het Golf in Dubai Championship aanzienlijk verbeterd. De Noord-Hollander, die op jacht is naar een startbewijs voor het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand, kwam op de tweede dag tot een ronde van 65 slagen, zeven onder par.