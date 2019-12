Huybrechts bezorgt voormalig wereldkampioen Cross verrassende ‘whitewash’

Toen Huybrechts er met Cross wachtend op 36 een 152-finish uit perste, was de als tweede geplaatste Engelsman geknakt. Hij pakte nog één legje terug, maar moest daarna dan toch buigen voor de vijf jaar oudere Huybrechts. De gemiddeldes bleven voor beide mannen iets onder de 90 steken, maar op het finishen maakte de Antwerpenaar het verschil. Na afloop kon The Hurricane het nog niet echt geloven. ,,Dit is misschien wel de slechtste wedstrijd ooit van Rob.”



Met deze nederlaag zit het er ook dik in dat Cross een duikvlucht gaat nemen op de order of merit, waarop hij voorafgaand aan het toernooi tweede stond. Voltage verdedigde namelijk zijn prijzengeld van twee jaar geleden, toen hij met het veroveren van de wereldtitel 400.000 pond opstreek. Nummer 41 Huybrechts gaat in de derde ronde misschien wel spelen tegen Danny Noppert.



Uitslagen avond 14 december

Eerste ronde

• Mark McGeeney - Matt Campbell: 3-1

• Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher: 2-3

• Raymond van Barneveld - Darin Young: 1-3



Tweede ronde

• Rob Cross - Kim Huybrechts: 0-3