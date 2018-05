Hütter nieuwe trainer De Guzman en Willems bij Eintracht Frankfurt

Kovac treedt bij kampioen Bayern München in de voetsporen van Jupp Heynckes, die met pensioen gaat. Zaterdagavond is Kovac nog wel de coach van Eintracht Frankfurt in de Duitse bekerfinale tegen Bayern München. Eintracht werd dit seizoen achtste in de Bundesliga, maar kan zich met winst in de bekerfinale nog plaatsen voor de poulefase van de Europa League. Jetro Willems, Jonathan de Guzman en Sébastien Haller zijn de bekendste namen bij Eintracht Frankfurt.