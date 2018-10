Hummels: gebrek aan respect voor 'Mannschaft'

De Duitse verdediger Mats Hummels snapt best dat er kritiek is op de 'Mannschaft', maar hij vindt dat de nationale ploeg nu wel heel hard wordt aangepakt. ,,Ineens deugt alles niet meer. Ik vind dat een gebrek aan respect'', zegt Hummels tegen Kicker.

Duitsland werd als titelverdediger op het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Joachim Löw ging zaterdag in de Nations League hard onderuit tegen het Nederlands elftal (3-0). ,,We leven niet in het verleden. Maar ik vind dat we nog steeds een goede ploeg hebben'', aldus Hummels.

De 29-jarige verdediger van Bayern München werd in Amsterdam samen met zijn clubgenoot Jérôme Boateng in de slotfase zoekgespeeld door de snelle aanvallers van Oranje. ,,We geven alles wat we hebben en normaal gesproken vormen we een sterk team. Maar we worden nu behandeld alsof we amateurs zijn.''

Volgens Joshua Kimmich, ook van Bayern München, heeft Duitsland kwaliteit genoeg om zich weer op te richten. ,,Tegen Oranje hebben we onze kansen niet benut en achterin fouten gemaakt. Maar goed, pech is geen toeval. We hebben een serieus probleem, dat we niet van de ene op de andere dag kunnen oplossen. Het is zaak dat we de kwaliteiten die we hebben weer op het veld laten zien. Je kan niet zeggen dat we geen goede spelers en geen individuele klasse hebben.''