Hulpplan FIFA van 1,5 miljard dollar goedgekeurd

Alex Schalk succesvol in Zwitser­land: na de promotie nu de Europa League met Servette FC

13:44 Het leven lacht Der Bomber toe. In mei voor het eerst vader geworden, in juni een nieuw tweejarig contract bij Servette FC en in juli plaatsing voor Europees voetbal. Met daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Alex Schalk die zeven goals voor zijn rekening nam.