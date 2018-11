Hülkenberg ongedeerd na beangstigende crash

‘Alonso was zo goed toen ik als jongetje naar races keek op tv’

14:36 Max Verstappen vindt het jammer dat hij nooit echt heeft kunnen duelleren met Fernando Alonso in de Formule 1. Dat zei de Nederlander in Abu Dhabi, waar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen na achttien jaar en meer dan 310 grandprixraces afscheid neemt van de koningsklasse. ,,Natuurlijk hebben we wel een aantal jaren samen gereden, maar ik heb tot mijn spijt nooit echt tegen hem gereden, omdat hij meestal in de achterhoede reed.’'