Huilende Carvajal blijft bij WK-selectie ondanks blessure

'Lucky loser' rijdt acht uur naar Parijs en schakelt Tomic uit

15:12 De Argentijnse tennisser Marco Trungelliti zat gisterochtend in Barcelona te balen van zijn uitschakeling in de kwalificaties voor Roland Garros, iets meer dan 24 uur later staat hij in de tweede ronde van het Franse grandslamtoernooi.