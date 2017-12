'Huilen met Van Gerwen: het overkwam me'

Een half jaar geleden overkwam hem iets anders, iets ernstigs. ,,Ik voelde me opeens niet goed. Dacht dat ik een hersenbloeding kreeg.” In het ziekenhuis werd hij van boven tot onder doorgelicht en werd een tia geconstateerd. ,,Ook dat was schrikken, maar ik kwam er mee weg. Het was wel een wake up-call voor me. Ik wil nog wel een tijdje blijven leven. De knop ging direct om, ik ben veel meer gaan sporten en veel gezonder gaan eten. Sindsdien ben ik al 16 kilo afgevallen. Natuurlijk wist ik dat ik te zwaar was, maar de implicaties daarvan drongen niet genoeg tot me door. In de dartswereld is mijn bijnaam niet voor niks ‘The Feather’, ooit bedacht door een floormanager van tv-maatschappij Sky. Humor natuurlijk.”



Hij belandde enigszins toevallig in de dartswereld. Van der Giessen werkte in 1998 voor Hart van Nederland toen hij voorstelde om een item te gaan maken bij het WK darts in Frimley Green, dat van de BDO, waar ene Raymond van Barneveld de halve finale had gehaald door met 5-0 van Steve Beaton te winnen. ,,Ik weet nog dat Barney toen de legendarische woorden sprak: ‘Trek nog maar een blik Engelsen open, ik pak ze allemaal’”, aldus Van der Giessen, die bij de bazen van SBS de nodige moeite moest doen om zijn dartstripje erdoor te krijgen.



,,Ik heb daar in Frimley Green met mensen van de BBC gesproken. Zij vroegen of we de tv-rechten van het darts voor Nederland wilden kopen. Voor 5000 pond mochten we ze hebben. Een schijntje natuurlijk.” Van der Giessen reisde een dag later enthousiast terug naar Nederland. ,,Ik werd gegrepen door de sfeer die er heerste op dat WK, de Embassy. Darts is een sport waarbij je de tv ingezogen wordt, ook door de emotie bij de spelers. Bovendien hoef je er als tv-kijker geen verstand van te hebben. De tv-regisseur laat het vakje zien waar de pijl normaal gesproken in moet belanden en dan zie jij of het lukt of niet. Elke keer is er weer dat spanningsmoment. Ik vond dus dat SBS die rechten moest pakken.”