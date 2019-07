Hugo terug naar Palmeiras, Oviedo terug naar FC Kopenhagen

Vitor Hugo terug naar Palmeiras

Oviedo keert terug bij FC Kopenhagen

Bryan Oviedo maakte zeven jaar geleden voor 4,5 miljoen euro de overstap van FC Kopenhagen naar Everton. Nu keert de 29-jarige linksback uit Costa Rica transfervrij terug bij de Deense topclub. Oviedo beleefde een goed eerste anderhalf jaar bij Everton, maar na een zware beenbreuk in januari 2014 haalde hij nooit meer zijn oude niveau. De afgelopen tweeënhalf jaar speelde Oviedo met Sunderland in de Premier League, Championship en League One. Nu keert de 52-voudig international van Costa Rica dus terug naar FC Kopenhagen, de club die hem op zijn negentiende naar Europa haalde.

Levante huurt Mayoral voor tweede termijn

Net als afgelopen seizoen speelt Borja Mayoral niet voor Real Madrid, maar voor Levante. De aanvaller komt in de Spaanse hoofdstad maar weinig aan spelen toe en mag zich tot volgende zomer opnieuw bewijzen bij de tweede club uit Valencia. Mayoral, opgeleid door de Koninklijke, heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in Madrid.

Vitesse ziet af van Ould-Chikh en Nelom

Nelom, die 28 jaar is, vertrok aan het einde van vorig seizoen vanwege gebrek aan speeltijd bij de Schotse club Hibernian en zit sindsdien zonder werkgever. De linksback speelde in de zomer van 2013 onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal twee interlands voor het Nederlands elftal. Nelom zat toen in een sterke periode bij Feyenoord, waar hij de vaste linksback van trainer Ronald Koeman was.