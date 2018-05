Huesca schrijft historie met promotie naar La Liga

Twee wedstrijden voor het einde van de competitie is Huesca daarmee verzekerd van een plek bij de eerste twee.

Rayo Vallecano heeft de beste papieren om ook te promoveren naar de hoogste Spaanse klasse. De ploeg uit Madrid staat vijf punten voor op Sporting Gijon. De nummers drie tot en met zes van de tweede klasse strijden in de play-offs om het laatste ticket naar La Liga. Deportivo la Coruña, Las Palmas en Málaga degraderen uit de bovenste klasse.

Huesca was vorig jaar al dicht bij promotie, maar verloor toen in de eerste ronde van de play-offs van Getafe. De club werd in 1910 opgericht door supporters van FC Barcelona en heeft ook dezelfde clubkleuren als de Catalanen.