Hudson-Odoi droomt na debuut voor Engeland: ‘Kon het niet geloven’

,,Ik kon het eerst niet geloven toen ik te horen kreeg dat ik moest gaan warmlopen", bekende Hudson-Odoi, die zijn eerste basisplaats in de Premier League nog moet verdienen. Hij was aanvankelijk geselecteerd voor Jong Engeland, maar door een aantal blessures besloot bondscoach Gareth Southgate hem over te hevelen naar de A-selectie.



,,Ik dacht dat ik droomde, dat het niet echt was. Ik wist niet wat ik moest doen. Toen keek ik om me heen en zag het publiek lachen en juichen. Toen besefte ik wat mij te doen stond. Ik wil iedereen heel erg bedanken die mij heeft geholpen om tot hier te komen.’’



Met generatiegenoot Jadon Sancho (Borussia Dortmund) eveneens binnen de lijnen was het de eerste keer in ruim 130 jaar dat de Engelse ploeg met twee 18-jarige voetballers, of jonger, speelde.