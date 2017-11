Hubchev twee jaar langer bondscoach van Bulgarije

Hubchev volgde in september 2016 Ivaylo Petev op, maar slaagde er niet in de Bulgaren naar de wereldtitelstrijd van 2018 in Rusland te leiden. Het land eindigde in de groepsfase nog achter Nederland, dat zich evenmin wist te plaatsen.



,,Er staan geen specifieke eisen in mijn contract'', zei Hubchev. ,,Maar het is duidelijk dat we ten koste van alles de eindronde willen halen. Mochten de resultaten tegenvallen kan het zijn dat ik eerder vertrek dan over twee jaar. Zo werkt dat nu eenmaal in voetbal.''