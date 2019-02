HSV-talent Arp op termijn naar Bayern

In de afspraak zijn flexibele transferdata opgenomen. Zo kan de aanvaller ook al in de zomer van dit jaar naar Bayern vertrekken. ,,De beslissing wanneer de speler HSV verlaat, wordt alleen door Fiete Arp genomen”, laat Bayern weten.



,,De onderhandelingen met Bayern München waren constructief en fair. De degradatie heeft veel impact gehad op Fiete. Hij wilde daarom per se eerst hier blijven en eraan meehelpen dat we weer promoveren", zei technisch directeur Ralf Becker van HSV. ,,Al het andere is ondergeschikt gemaakt aan dat doel.”



In de tweede Bundesliga is Arp momenteel geen basisspeler bij HSV.