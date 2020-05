HSV laat koploper Bielefeld in topper ontsnappen

Video Waarom Naomi Osaka geldmachi­ne nummer 1 is

16:07 Tennisster Naomi Osaka is pas 22 jaar, staat tiende op de wereldranglijst, won twee Grand Slam-toernooien, maar is volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes de best verdienende vrouwelijke atleet ter wereld. Dille Rikkert, atletenmanager bij het marketingbureau House of Sports en zelf voormalig tennistalent, legt aan verslaggever Daan Hakkenberg uit hoe dat kan.