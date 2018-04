HSV kan bij eventuele degradatie 'gewoon' door in 2. Bundesliga

De vrees bestond dat de club de begroting niet rond zou kunnen krijgen in het geval van degradatie. De schuldenlast is enorm en de inkomsten zijn op een lager niveau beduidend minder.

Of een investeerder garant staat voor eventuele tekorten in Bundesliga 2 werd niet duidelijk. ,,We hebben hard gewerkt en voorwaarden gecreëerd waaronder we op elk niveau verder kunnen'', liet de club in een verklaring weten. De kans is aanwezig dat HSV reeds het komende weekeinde degradeert.