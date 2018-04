HSV grijpt laatste strohalm in strijd tegen degradatie

HSV blijft door de zege nog wel zeventiende. Maar het gat met Mainz (16de) en Wolfsburg (15de) is nog maar twee punten. Ook SC Freiburg is nog redelijk in het vizier (3-2 tegen hekkensluiter Köln) met vijf punten voorsprong. De 16de plek geeft recht op play-offs voor handhaving in de Bundesliga.



Het duel leek met 0-0 de rust te gaan, maar vlak voor de pauze was daar ineens Bobby Wood. Joshua Guilavogui legde HSV-middenvelder Tatsuya Ito neer in het strafschopgebied en spits Wood benutte die kans (0-1). Lewis Holtby vond dat niet genoeg en zette nog voor rust de Hamburgers op een 0-2 voorsprong.