HSV en FC Köln blijven winnen

Zondag 2E Christia­nen vindt balans bij Beek Vooruit: ‘Trainen naast het Rat Verlegh Stadion was iets magisch’

16:29 Toen de jeugdopleiding nog in de stad floreerde, kon iedere jeugdspeler bij het knikken van de kin de magische, niet te veroveren voetbalburcht zien liggen. In de schaduw van het Rat Verlegh Stadion droomden NAC-talenten ervan later als professionele voetballer de wereld over te gaan. De nabij gelegen thuishaven van het eerste elftal was een inspiratiebron voor velen. Ook voor Beek Vooruit-speler Kobus Christianen. Hij gaat uiteindelijk die aardbol over. Al legt hij zijn kilometers niet af in een privéjet vol jeugdige multi-miljonairs.