HSV begint derde seizoen in 2. Bundesliga met zege voor 1000 toeschouwers

Simon Terodde maakte beide goals voor HSV. De 32-jarige en 1,92 meter lange spits uit Bocholt scoorde kort voor rust uit een strafschop en verdubbelde de voorsprong in de 60ste minuut. Matthias Zimmermann maakte in de 93ste minuut nog de 2-1 namens Fortuna Düsseldorf, dat toen net met tien man stond na een rode kaart voor Nana Opoku Ampomah. Terodde kwam deze zomer transfervrij over van 1. FC Köln, waar hij 43 keer scoorde in 82 duels. Met 120 goals in 221 wedstrijden heeft Terodde een goed gemiddelde in de 2. Bundesliga. Een andere nieuwkomer, de robuuste verdediger Toni Leistner, deed vanavond vanaf de tribune verslag voor het clubkanaal van HSV. Hij moet de eerste drie duels geschorst toekijken nadat hij maandagavond na de bekeruitschakeling door Dynamo Dresden een fan die hem beledigde aanviel op de tribune. Leistner moet ook nog een boete van 8000 euro betalen.

Duizend toeschouwers waren vanavond welkom in het Volksparkstadion in Hamburg, waar tot aan maart altijd wel meer dan 50.000 supporters aanwezig waren bij wedstrijden van HSV. De zesvoudig Duits kampioen en winnaar van de Europa Cup I in 1983 werd de afgelopen twee seizoenen vierde in de 2. Bundesliga, nadat het daarvoor altijd was uitgekomen op het hoogste niveau in Duitsland. Timo Letschert vertrok naar AZ, Rick van Drongelen is nog enkele maanden herstellende nadat hij bij de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen zijn kruisband afscheurde.