Hrubesch volgt ontslagen Jones op bij Duitse voetbalsters

De Duitse voetbalsters waren jarenlang toonaangevend in Europa, maar die status is afgebrokkeld. In de WK-kwalificatie incasseerde de ploeg van Jones een zeldzame nederlaag tegen IJsland (2-3). De Duitse bond besloot in te grijpen nadat de voetbalsters onlangs ook teleurstelden op een oefentoernooi in de Verenigde Staten. Oud-international Jones, die zelf in 2003 met haar land de wereldtitel veroverde, moet plaatsmaken voor Hrubesch.



De 66-jarige Duitser werkt al jarenlang bij de bond als trainer van de nationale jeugdelftallen. De oud-spits leidde het olympische elftal naar zilver op de Spelen van 2016 in Rio.