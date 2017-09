Höwedes moet debuut bij Juve uitstellen

Uitslag voetbaltoto van: Boy van Steen (Rood-Wit)

12:20 Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn, de zesde is de eredivisiewedstrijd van NAC. Deze week verrichte Boy van Steen, aanvaller van eersteklasser Rood-Wit, de aftrap van de BN DeStem Voetbaltoto.