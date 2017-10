Houden Kramer en Bergsma elkaar heel? 'Lijkt het wel op'

Kramer reageerde luchtig op zijn zilveren plak, die hij behaalde in een tijd van 12.58,02 – ruim twee seconden langzamer dan Bergsma. ,,Ik heb er niet megaveel energie ingestoken. Ik heb liever niet dat hij eronder gaat, maar je weet dat dat kan gebeuren met zo’n loting en de manier waarop je zelf zo’n rit indeelt. Waarom ik hem zelf niet vanaf ronde 1 scherp wegzet? Omdat ik over twee weken weer moet en over drie weken weer.”



Ooit reed Kramer een tijd van 12.46 op een NK. ,,Ik ben een stukkie slechter geworden ja, hahaha”, aldus de drievoudig olympisch kampioen. ,,Ik moet wel zeggen dat de omstandigheden toen beter waren, nu is het iets minder. Dat is gewoon een feit. Voor dit weekend is mijn tijd voldoende, maar het houdt niet over. Ik had niet verwacht harder te rijden, wel makkelijker. Ik ben nog niet supertop. Dat verwachtte ik ook niet, maar ik had wel graag dat het wat makkelijker was gekomen. Het moet beter, net als bij iedereen hier. Je groeit ergens naartoe. Feit is dat je over drie weken weer een 10 kilometer moet reden.”