Houd deze talenten goed in de gaten

De afgelopen jaren beleefden Leroy Sané (namen Schalke 04 tegen Real Madrid) en Kylian Mbappé (namens AS Monaco tegen Manchester City) hun grote doorbraak in de Champions League. Ook dit seizoen zullen zich weer aan aantal toptalenten aandienen. Welke spelers moeten we de komende maanden goed in de gaten houden?

Amine Gouiri (18, aanvaller Olympique Lyon)

Na Karim Benzema en Hatem Ben Arfa heeft Olympique Lyon weer een nieuw toptalent. De achttienjarige spits Amine Gouiri scoorde de afgelopen jaren al aan de lopende band in de Franse jeugdelftallen en in de jeugd van Lyon, maar nu wordt hij klaargestoomd voor het grote werk. Gouiri mocht vorig seizoen al tien keer invallen bij Lyon. Na het vertrek van Mariano Díaz (voor 23 miljoen euro terug naar Real Madrid) kocht Lyon geen nieuwe spits meer. Het is aan Gouiri om het de komende maanden te laten zien, al zit hij in de pikorde van trainer Bruno Génésio voorlopig nog achter Memphis Depay en Bertrand Traoré.

Volledig scherm Amine Gouiri juicht na zijn goal namens Olympique Lyon tegen Ajax op 18 juli 2017. © ANP

Víctor Mollejo (17, aanvaller Atlético Madrid)

Víctor Mollejo Carpintero veroverde vorige week de harten van duizenden voetbalfans met zijn post op Instagram en Twitter. De zeventienjarige aanvaller plaatste twee foto's van hem met Diego Costa: de eerste uit 2013, de andere van afgelopen week op de training. De talentvolle jeugdinternational van Spanje heeft een duidelijk doel voor ogen: samenspelen met zijn idool bij zijn favoriete club. In de voorbereiding op dit seizoen, toen Antoine Griezmann en Diego Costa nog vakantie vierden, liet Mollejo zijn kwaliteiten al zien in de International Champions Cup. De kale spits, Mollejo heeft al sinds zijn jonge jaren een haaraandoening, mocht vorig seizoen van zijn trainer Diego Simeone al debuteren in La Liga. Dit seizoen wil hij samen met Diego Costa schitteren in de Champions League.

Pietro Pellegri (17, aanvaller AS Monaco)

Pietro Pellegri is pas 17 jaar, maar de talentvolle spits van AS Monaco loopt al even mee. Zijn profdebuut maakte hij op 22 december 2016, toen hij op een leeftijd van 15 jaar en 280 zijn debuut maakte voor Genoa. Hij evenaarde daarmee het Serie A-record van Amedeo Amadei, die in 1937 exact even oud was bij zijn debuut voor AS Roma. Op 28 mei 2017 werd hij na Amadei en Gianni Rivera de jongste doelpuntenmaker in de Serie A, toen hij namens Genoa scoorde in de memorabele afscheidswedstrijd van Francesco Totti bij AS Roma. AS Monaco had na tien wedstrijden al genoeg gezien en haalde Pellegri in januari van dit jaar voor 25 miljoen euro naar het Stade Louis II. In zijn eerste halfjaar bij Monaco kreeg Pellegri slechts drie wedstrijden de kans, dit seizoen begon hij in de basis en scoorde hij direct.

Volledig scherm Pietro Pellegri juicht na zijn goal namens AS Monaco tegen Bordeaux op 26 augustus. © AFP

Lautaro Martínez (21, aanvaller Internazionale)

In Argentinië wachten ze tien jaar na de doorbraak van Lionel Messi, Gonzalo Higuaín en Sergio Agüero op een nieuwe topspits. De hoop is gevestigd op Lautaro Martínez. Hij mocht in maart dit jaar zijn debuut maken voor de nationale ploeg, maar tot grote teleurstelling van veel Argentijnen liet bondscoach Jorge Sampaoli hem buiten de selectie voor het WK. Na 27 goals in 60 wedstrijden voor Racing Club de Avellaneda maakte Martínez afgelopen zomer voor 23 miljoen euro de overstap naar Internazionale, waar hij een koningskoppel moet gaan vormen met zijn 25-jarige landgenoot Mauro Icardi.

Volledig scherm Lautaro Martínez juicht na zijn goal namens Internazionale tegen Atlético Madrid. © AFP

Timothy Weah (18, aanvaller Paris Saint-Germain)

Hij is de zoon van de wereldvoetballer van het jaar 1995, maar Timothy Weah heeft de ambitie om de carrière van zijn vader George (tegenwoordig president van Liberia) te overtreffen. De in 2000 in New York geboren aanvaller is hard op weg. Weah speelt sinds 2014 voor Paris Saint-Germain en maakte de afgelopen jaren al indruk in de UEFA Youth League, maar nu wil de Amerikaans international (1 goal in 5 interlands) ook schitteren op het allerhoogste podium, de Champions League. Hij heeft bij PSG echter wel concurrentie van Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ángel Di María en Julian Draxler. Een verhuurperiode aan een kleinere club was voor zijn ontwikkeling wellicht beter geweest, maar Weah is vastbesloten om te slagen in het Parc des Princes. De afgelopen maanden toonde hij al regelmatig klaar te zijn voor het grote werk.

Volledig scherm Timothy Weah maakte op 12 augustus zijn eerste goal namens PSG. © AFP

Vinícius Júnior (18, aanvaller Champions League)

Vinícius Júnior wordt in Brazilië gezien als de nieuwe Neymar. De Braziliaanse balkunstenaar maakte deze zomer de overstap van Flamengo naar Real Madrid, dat vorig seizoen al 46 miljoen euro voor hem betaalde. Vinícius maakte de afgelopen weken al indruk bij Real Madrid Castilla met drie goals in drie duels op het derde niveau in Spanje, maar de achttienjarige Braziliaan wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht. In de pouleduels tegen AS Roma, CSKA Moskou en Viktoria Plzeň zal hij zeker speeltijd gaan krijgen.

Volledig scherm Vinícius Júnior. © Getty Images

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Steven Bergwijn

In Nederland zijn Frenkie de Jong (21), Matthijs de Ligt (19) en Steven Bergwijn (20) natuurlijk geen onbekende namen meer, maar in het buitenland zullen fans en scouts de komende maanden met grote interesse kijken naar de prestaties van de drie Nederlandse toptalenten in de Champions League. Presteren in de Eredivisie is leuk, maar als ze het ook in de Champions League kunnen laten zien, zullen internationale topclubs als FC Barcelona, Manchester City en Tottenham Hotspur waarschijnlijk niet meer twijfelen om in de buidel te tasten.