Horner rekent op F1: ‘Zij moeten beslissen hoe ze 10 teams in leven houden’

,,Het is hun business, ze hebben alle teams nodig om te kunnen racen. Zij moeten dus ook beslissen hoe ze alle teams in leven houden", aldus de teambaas van Red Bull over Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat sinds 2017 eigenaar is van de Formule 1.



Heel wat teams die in Engeland zijn gevestigd, hebben hun personeel met verlof gestuurd en een beroep gedaan op een regeling van de Britse overheid. Zo zijn hun werknemers in ieder geval verzekerd van 80 procent van hun salaris. Onder meer de renstallen Haas, Renault, Williams, Racing Point en McLaren hopen zo door de crisis heen te komen.