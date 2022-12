Hoongelach voor Cristiano Ronaldo nu na transfer allerlei eerdere uitspraken opduiken

Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren werd het definitief. Cristiano Ronaldo voetbalt de komende jaren voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Het levert de Portugese superster naast honderden miljoenen euro's ook flink wat hoongelach op.

Ronaldo is bepaald niet de eerste sterspeler die aan het einde van zijn loopbaan nog een aantal jaar wat extra geld gaat verdienen in een woestijnstaat. Wat wel opvallend is, is dat de 37-jarige aanvaller verschillende keren liet weten dat híj dat niet zou gaan doen. Zelfs vorige maand was hij daar nog van overtuigd.

Nu Ronaldo heeft getekend duiken overal eerdere interviews op die voor veel hoongelach zorgen. Uit 2015 bijvoorbeeld. Toen vertelde hij over het einde van zijn loopbaan: ,,Ik wil met waardigheid met pensioen gaan. Op topniveau, bij een goede club. Niet in de Verenigde Staten, Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten. Niet dat dat niet goed is, maar ik zie mezelf daar niet voetballen.”

En uit 2016. Xavi, tegenwoordig trainer van FC Barcelona, had laten weten dat wat hem betreft zijn oud-ploeggenoot Lionel Messi de beste speler was, en dat Ronaldo de pech had dat hij in dezelfde periode voetbalde. Opmerkingen die niet goed vielen bij de toenmalige ster van Real Madrid. ,,Xavi, die speelt toch in Qatar?", schimpte hij in een interview. ,,Speelt hij daar eigenlijk nog? Ik weet het niet eens. Wat moet ik nog meer zeggen?”

En zijn toch al spraakmakende interview met Piers Morgan, dat leidde tot zijn vertrek bij Manchester United, wordt alleen maar opmerkelijker. Een week voor het WK zei hij nog dat geld niet zijn drijfveer was. ,,Anders zou je wel in Saoedi-Arabië gaan spelen”, zei Morgan toen, waarop Ronaldo ‘exactly’ antwoordde en stelde dat hij het idee had dat hij nog meerwaarde kon hebben voor topclubs.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Engelse oud-spelers en huidige analisten Jamie Carragher en Gary Neville zijn eensgezind in hun oordeel. ,,De club die hij zocht in Europa zal niet gekomen zijn voor hem", aldus oud-ploeggenoot Neville bij Sky Sports. ,,Dit was zijn optie om door te gaan. Dat is wel een verdrietig einde. We hebben op het hoogste niveau waarschijnlijk het laatste van Ronaldo gezien.”

,,Dit is in bepaalde opzichten inderdaad een triest einde voor hem”, voegde Carragher toe. Hij en Messi zijn twee van de grootste spelers ooit. Maar Ronaldo heeft zijn carrière beëindigd met een interview met Piers Morgan, terwijl Messi het WK won. Ronaldo heeft voor de slechtste manier gekozen.”

Die ‘slechtste manier’ levert de Portugees buiten hoongelach de komende jaren echter ook ruim een half miljoen euro per dag op. Elke dag.

Pikant debuut aanstaande?

Het zou zomaar kunnen kunnen dat Ronaldo is zijn eerste wedstrijd in Saoedi-Arabië tegenover Messi staat. Op donderdag 19 januari komt Paris Saint-Germain, de club van de Argentijn, naar Saoedi-Arabië. PSG oefent vervolgens tegen een gecombineerd elftal van Al-Nassr en Al-Hilal. Mogelijk kan Ronaldo dan zijn debuut maken in dienst van zijn nieuwe club. Voor die tijd speelt Al-Nassr ook al twee competitiewedstrijden, op 5 en 14 januari.

Miljoenen nieuwe volgers voor Al-Nassr

Al-Nassr heeft er na het aantrekken van Ronaldo al miljoenen volgers bij gekregen op social media. Op Instagram ging de negenvoudig landskampioen, getraind door de Fransman Rudi Garcia, in nog geen dag tijd van 900.000 naar ruim 3,7 miljoen volgers. Zaterdag rond het middaguur was het bereik op het Engelstalige Twitter-account al gegroeid tot ruim 450.000 volgers, waar het voor de komst van de Portugese international slechts 90.000 volgers telde.

Volledig scherm De shirts van Al Nassr met rugnummer 7 worden al gedrukt. © REUTERS

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © REUTERS