Hoolwerf en Schouten blijven winnen bij marathonvierdaagse

Evert Hoolwerf heeft in Hoorn ook de derde wedstrijd in de Trachitol Trophy, een marathonvierdaagse in het schaatsen, gewonnen. Hoolwerf was donderdag al de sterkste in Breda en was gisteren in Utrecht de concurrentie ook te snel af.