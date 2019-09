Hooi en Bacuna helpen Curaçao aan historische zege op Haïti

LIVE | Loodzware bergrit door Asturië op het menu

12:08 Na een relatief rustig dagje zonder veel klimwerk, is het vandaag weer tijd voor de klassementstoppers om zich te laten zien in de Vuelta. De vijftiende etappe is ruim 154 kilometer lang en kent onderweg vier beklimmingen van 1e categorie, inclusief de slotklim naar Santuario del Acebo. De start is om 13.18 uur, de finish rond 17.30 uur. Mis niets via ons liveblog!