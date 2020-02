Hoogste Japanse voetbaldivisie schrapt alle duels tot half maart

In Japan groeit de angst voor het virus, hoewel vooralsnog de meeste besmettingen zijn gevonden onder de opvarenden van een cruiseschip. ,,De J.League zal maximale inspanningen leveren om infectie en verspreiding van het coronavirus te voorkomen," luidde een verklaring.



De Japanse regering benadrukte dinsdag dat annulering van de Olympische Spelen in Tokio nog niet aan de orde is, maar het coronavirus raakt wel steeds meer de sport. Zo heeft de marathon van Tokio, die zondag 1 maart wordt gehouden, uit voorzorg besloten alleen wedstrijdlopers toe te laten en de tienduizenden recreanten uit te sluiten van deelname.