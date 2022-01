Hoogerwerf en Poutsma zegevieren op NK shorttrack in Leeuwarden

Suzanne Schulting ontbrak in Friesland. De titelverdedigster heeft lichte liesklachten en wil met het oog op de Olympische Spelen van volgende maand geen risico nemen. Het NK was het voorlaatste toernooi voor de shorttrackers voordat de Spelen in China op 4 februari beginnen. Over twee weken is er nog een invitatietoernooi, ook in de Elfstedenhal.