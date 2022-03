Hoofdrol voor Calvin Stengs bij zege Nice op Paris Saint-Germain

Stengs was in de 79ste minuut in het veld gekomen voor Khéphren Thuram-Ulien. Vlak voor tijd leverde hij vanaf de rechterkant de voorzet die door Delort bij de tweede paal werd binnengekopt. Nice leek in de blessuretijd nog verder uit te lopen, want na een overtreding op Jordan Lotomba wees de scheidsrechter naar de stip. Op last van de VAR werd de thuisclub de strafschop echter onthouden.