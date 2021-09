Hoofdrol voor Calvin Stengs bij Nice

Stengs was basisspeler en ging in de 79ste minuut naar de kant. Landgenoot Pablo Rosario (ex-PSV) viel in de 69e minuut in voor Gouiri. Justin Kluivert behoorde door een spierblessure niet tot de wedstrijdselectie van Nice. Hij raakte woensdag geblesseerd in de verloren competitiewedstrijd tegen Lorient (1-0). Stengs was in dat duel zijn vervanger.



Nice klom dankzij de vierde competitiezege naar de derde plaats op de ranglijst.