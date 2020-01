Hoofdrol voor Aubameyang bij gelijkspel Arsenal tegen Crystal Palace

Crystal Palace, met Jaïro Riedewald weer in de basis, was kort na rust op gelijke hoogte gekomen via Jordan Ayew. Het schot van de Ghanees werd onderweg nog van richting veranderd door David Luiz, waardoor keeper Bernd Leno kansloos was. In de slotfase waren de tien van Arsenal nog dicht bij de winst, maar Nicolas Pépé schoot op de paal en in de rebound stuitte Alexandre Lacazette op de keeper van Crystal Palace.



Aubameyang had ook in de tweede helft nog een hoofdrol na een smerige tackle waarbij Max Meyer geblesseerd raakte aan zijn enkel. Na ingrijpen van de VAR werd de aanvaller van Arsenal met rood van het veld gestuurd.