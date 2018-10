Hoofdrol Pogba: bizarre aanloop bij pingel, assist én dom balverlies

Na een minuscule overtreding van Idrissa Gueye, de Senegalese middenvelder van Everton, op Anthony Martial mocht Pogba na een klein half uur van elf meter aanleggen. De Franse international ging achter de bal staan, maar in plaats van een normale aanloop huppelde - het leek zelfs een beetje op een dansje - tergend langzaam richting de bal. Toen hij eindelijk afvuurde, had Everton-doelman Jordan Pickford al de juiste hoek gekozen. Hij stompte de bal echter terug het veld in, waarna Pogba in de rebound zijn bizarre aanloop alsnog kon verzilveren. ‘Ridicolous’(belachelijk), kopte de Daily Mail over de aanloop van Pogba.