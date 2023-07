Hoofdrol Malen in zege van Dortmund op Manchester United in VS

Hallo Jumbo! Zo is de koers niet bedoeld

In de week na de glorieuze Tourzege van Jonas Vingegaard viel het op dat juist zijn concurrent Tadej Pogacar populairder is geworden dan ooit. Het roept de vraag op of Jumbo-Visma misschien iets te ver is gegaan met hun wetenschappelijke benadering van de sport.