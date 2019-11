Hoofdrol Cillessen met schoon doel én assist bij zege Valencia

VideoValencia heeft de thuiswedstrijd tegen Granada met 2-0 gewonnen. Daniel Wass opende in de 74ste minuut de score. Ferrán Torres maakte in de zevende minuut van de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde in Estadio Mestalla. Doelman Jasper Cillessen leverde de assist op de tweede treffer.