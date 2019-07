Honderdste zege op Wimbledon gloort voor Federer

100 overwinningen op één specifiek grandslam-toernooi, dat heeft nooit iemand gepresteerd. Federer zelf greep het record van 99 zeges afgelopen maandag bij zijn winst op Matteo Berretttini. Daarvoor deelde hij het record met Jimmy Conners, die eveneens op Wimbledon kwam tot 98 zeges. Tegenover de 99 overwinningen van Federer op het Londense gras staan 12 nederlagen.

Zelfs Rafael Nadal kwam niet tot zoveel overwinningen op één grandslam. De Spanjaard won ondanks zijn twaalf eindzeges ‘pas’ 93 partijen op Roland Garros. De gravelspecialist verloor in Parijs slechts 2 keer.

Volledig scherm Roger Federer: bijna 38 jaar, maar toch nog amper te verslaan op gras. © BSR Agency

Federer wordt in augustus 38 jaar. Dit jaar doet hij voor de 21ste keer op rij mee aan Wimbledon. Ja, ook een record. Hij won het toernooi acht keer (u raadt het al: een record), maar sprokkelde ook in de twaalf edities die hij niet won nog veel overwinningen bij elkaar. De Zwitser staat dit jaar voor de 17de keer in de kwartfinale. Ja, uiteraard, ook al een record.

Bekijk hoe Federer zich plaatste voor de kwartfinale.

Vijfsetter

Federer won op Wimbledon 76 wedstrijden in drie sets, 15 keer had hij vier sets nodig en 7 keer kwam hij als winnaar uit de bus na een vijfsetter. Eenmaal gaf zijn tegenstander op. In de 99 duels die Federer won, speelde hij 325 sets. Daarin won hij 1982 games. 47 keer versloeg de Zwitserse vedette een geplaatste speler, van wie 20 keer een speler uit de top 10. Hij boekte op Wimbledon de meeste zeges op Andy Roddick (4).

Volledig scherm Federer na de triomf op Wimbledon in 2016. In totaal won hij het toernooi acht keer. © Getty Images

Elke wedstrijd die Federer nu wint op Wimbledon, is sowieso een aanscherping van diverse records. De Zwitser staat bijvoorbeeld op 351 zeges op de vier grandslamtoernooien, meer dan wie ook. En haalt hij vandaag de halve finale, is dat de 45ste keer op een grandslam, ook daar komt niemand bij in de buurt.

Volledig scherm Federer in 1999, het jaar van zijn Wimbledon-debuut. © Henk Koster

Overigens verloor Federer zijn eerste partij ooit op Wimbledon. Dat was in 1999 (!) tegen Jiri Novak. De Tsjech won in vijf sets van de latere veelwinnaar. In 2001 won Federer zijn eerste duel: tegen de Belg Christophe Rochus. Hij strandde in de kwartfinale tegen Tim Henman, gevoelsmatig alweer een paar tennisgeneraties geleden.

Federer is niet alleen recordhouder op Wimbledon, ook op de Australian Open is hij de tennisser met de meeste overwinningen: 97.