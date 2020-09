Honderden fans van Willem II kijken vanuit de bosjes naar Europees duel in Luxemburg

Een uur voor de wedstrijd stonden honderden fans van Willem II al klaar om de spelersbus met fakkels te onthalen en daarna gingen ze naar een heuvel naast het stadionnetje, waar ze door de struiken door de wedstrijd proberen te volgen. Er rijden soms wel treinen voorbij die het zicht van de fans op het veld een tijdje blokkeren, maar dat mag de pret in de Luxemburgse regen niet drukken.



Na twintig minuten konden de Tilburgse fans juichen toen Vangelis Pavlidis de 0-1 binnen kopte uit een corner. De Turkse Duitser Görkem Sağlam maakte in de 28ste minuut de 0-2. Willem II speelt in de tweede voorronde van de Europa League. De laatste Europese wedstrijd van Willem II was op 29 september 2005, toen in de eerste ronde van de UEFA Cup met 1-3 werd verloren van AS Monaco.